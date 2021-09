Ma Mourinho non ha gradito: “La rosa non è all’altezza”

Lo Special One lancia un messaggio chiaro alla società: "Abbiamo dei limiti, devo pregare San Pietro per non avere infortuni"

Sprazzi di vero Mourinho, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Quello che ti sorprende quando meno te lo aspetti. Leggi 5-1 e pensi ad un post-gara sereno e tranquillo. Mai dare nulla per scontato con José nei paraggi: "Stiamo creando una vera squadra ma non abbiamo giocato bene e non mi è piaciuto il gioco". il primo affondo. Non sarà l'ultimo. Il secondo è un messaggio chiaro alla società (e alla piazza): "Abbiamo dei limiti, devo pregare San Pietro per non avere infortuni. La differenza fra noi e le altre top squadre sta nelle opzioni in panchina, è una realtà. I ragazzi devono crescere e hanno bisogno di tempo". il portoghese non è sazio.