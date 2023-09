Lutto nel mondo Roma: è scomparso Lojodice

All’età di 89 anni è venuto a mancare, come riporta Il Messaggero, Severino Lojodice, centrocampista della Roma della seconda metà degli anni ’50. Il club attraverso i social ha regalato un pensiero alla famiglia dell’ex calciatore. Lojodice era un giocatore elemento eclettico a tal punto che poteva giocare come mezzala e come ala. Fu uno dei punti fermi della squadra che fu allenata da Sarosi ritagliandosi uno spazio importante. Per due volte concluse la stagione tra i migliori marcatori della squadra. In giallorosso alla fine ha messo insieme 24 reti in 87 presenze. In Serie A ha militato anche nella Juve vincendo un campionato e una Coppa ltalia.