L’unione fa la Champions: Mou-Zaniolo, c’è il patto per l’Europa

In attesa del rinnovo di contratto, lo Special One si gode il suo pupillo e punta l'Atalanta, l'unica big battuta dai giallorossi

Nicolò Zaniolo vuole il rinnovo, la Roma prende tempo. Basta storie, messaggi trasversali, like poco digeriti (ed evitabili) ai post di Vlahovic, Bonucci e Locatelli che celebravano la vittoria di Empoli, o bronci per esclusioni tecniche (o giù di lì). Basta, si va verso la diplomazia, al patto, che coinvolge gli uomini in attesa di rinnovo e non solo Zaniolo, ma pure Cristante e Veretout (su Mancini c’è un accordo per l’aumento di compenso e l’attesa del rinnovo fino al 2026): insieme fino al termine della stagione, poi si tireranno le somme e le strade si continueranno a percorrere insieme e, se non ci saranno le condizioni, si divideranno, inizia Alessandro Angeloni sul Messaggero.