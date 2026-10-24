L'emergenza non ferma l'entusiasmo della Roma. Mancheranno Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala ma rispetto all'ultima di campionato tornano a disposizione Cristante e Malen. Nessun timore. I giallorossi vogliono continuare a correre e, a proposito di velocisti, nella giornata di ieri è arrivato l'accordo per il rinnovo di Lulli. Il contratto era in scadenza nel 2027, pronto il prolungamento fino al 2031. Anche questa sera toccherà a lui sulla fascia destra. A 19 anni e 68 giorni potrebbe giocare la sesta, prima di lui solamente Marquinhos aveva giocato le prime sei gare in maglia giallorossa ad un'età inferiore (18 anni e 181 giorni). Gasperini aveva studiato la staffetta con Molina che ha giocato in Champions League e si rivedrà martedì contro il Cagliari. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. A guidare l'attacco ci sarà ovviamente Malen che punta al bis dopo la doppietta dell'anno scorso al Maradona. Insieme a lui Soulé, mentre il rebus è sulla trequarti. Mora scalpita, ma potrebbe partire fuori. La soluzione è quella di rispolverare in quel ruolo Cristante (utile anche in fase di copertura su Lobotka, McTominay o Anguissa) che torna a disposizione dall'ultima con l'Inter. In difesa tornano Mancini, Ndicka ed Hermoso.