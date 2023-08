Lukaku: “Roma, vengo e firmo”. Trattativa a oltranza per convincere i Blues

In primis perché il Chelsea ha comunicato ai Friedkin di non voler partecipare al pagamento dell’ingaggio del calciatore, come invece in un primo momento era stato ventilato dall’agente del ragazzo. E questo fa sì che la Roma dovrebbe accollarsi da sola gli 8 milioni netti che Lukaku, decurtandosi già il compenso rispetto a quanto guadagna a Londra, ha accettato. Una condizione che la dirigenza giallorossa sta cercando in tutti modi di mitigare. Un po’ perché a Trigoria sono attentissimi agli equilibri dello spogliatoio (per intenderci, Dybala arriva a 6 milioni) e vorrebbero evitare un futuro gioco al rialzo (chiuso il mercato, ci sarà un incontro proprio con gli agenti di Paulo per parlare dell’adeguamento del contratto). Non va poi dimenticata la spada di Damocle del transfer balance. Tradotto: i costi della rosa della passata stagione non possono superare quelli della attuale. Vien da sé che inserire un contratto di 8 milioni netti nelle casse giallorosse (che poi al lordo beneficeranno della decurtazione del Decreto Crescita, anche se a Trigoria vogliono essere certi della possibilità di avvalersene considerando che Lukaku entra nel 5° anno di beneficio) fa tutta la differenza del mondo.