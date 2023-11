Lukaku più Dybala, la terapia di coppia per ritrovare i gol

E adesso tocca a loro due, a Lukaku e Dybala. Queste devono essere le loro partite, quelle dove fanno la differenza. Nelle stracittadine non esiste né il passato tantomeno il futuro. Quello che conta - sottolinea Stefano Carina su 'Il Messaggero' - è il presente. E allora amen se la Roma ha perso a Praga, si è complicata la vita in un girone a dir poco semplice in Europa League e in campionato sinora viaggia in un anonimato di difficile interpretazione. Bisogna ripartire e paradossalmente il derby è la partita migliore. Quella dove la giocata e l'episodio la fanno da padrone. E allora chi meglio di Romelu e Dybala che abbinano potenza e classe, forza e la qualità. Lukaku non avrà ancora giocato la stracittadina romana ma nel corso della lunga carriera sfide incrociate nella stessa città non sono mancate. A partire da Milano dove è stato a dir poco decisivo. Nei primi cinque confronti con i rossoneri (4 in campionato e una in coppa Italia) ha sempre segnato. Ma anche in Inghilterra spesso e volentieri decisivo.