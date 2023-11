Lukaku non basta. Dove sono i nuovi?

La premessa in questi casi è d’obbligo: in regime di Fpp, fare mercato non è semplice , scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Paletti, parametri da rispettare, liste da compilare, calciatori da inserire: c’è il rischio di andare fuori giri. La questione però può essere anche ribaltata. In regime di Fpp ogni scelta deve essere ponderata.

Cosa vuol dire? Che l’algerino può giocare soltanto gare di secondo piano? Ad oggi sembra così: contro Inter e Lazio, ha totalizzato 7 e 0 minuti. Un’anomalia, considerando la grancassa che aveva preceduto il suo arrivo ma soprattutto pensando che in queste due gare la Roma non ha avuto a disposizione Pellegrini (al derby in panchina per onor di firma) e che Sanches al massimo era al 20-30%. Proprioil portoghese è la perla che rischia di tramutarsi in un boomerang pericoloso per il gm Pinto. Essersi preso le responsabilità sul suo arrivo gli fa onore. Ma le responsabilità presumono, se le cose non vanno bene, anche delle conseguenze. In tal senso è di difficile interpretazione anche l’operazione legata a Kristensen, soprattutto considerando la penuria di centrali difensivi per una squadra che ha deciso di giocare a tre.