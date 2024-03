Lukaku, il bomber interrotto

Romelu non trova il gol in campionato dal 20 gennaio scorso: fu la prima di De Rossi. Poi la forma è calata e il suo contributo è mancato. Allenamenti mirati per rilanciarlo domani a Monza

1 marzo 2024

Romelu Lukaku ha la sensazione di essersi arenato e vorrebbe fare qualcosa in più. I campioni del suo calibro, specialmente se attaccanti, si alimentano a suon di gol e successi. Da prima che arrivasse Daniele De Rossi in panchina, però, il suo rendimento è calato rispetto alla prima parte della stagione. Prevedibile, dato che è stato sempre titolare senza mai fermarsi. Il tecnico ripone in lui enorme fiducia. Lukaku, quindi, non è solo il bomber che segna ogni partita, ma è anche quel calciatore che dà profondità alla squadra, che permette agli esterni di inserirsi, che fa le sponde e prende a sportellate i difensori.

In settimana - racconta Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - ha svolto una serie di allenamenti mirati, mercoledì ad esempio era a Trigoria nonostante il giorno libero concesso alla squadra, e ieri si è allenato con il gruppo. Fino ad oggi ha disputato 33 partite, realizzando 16 reti e tre assist. Inoltre, il suo valore di expected goals è di 7,2. Questo significa che avrebbe potuto realizzare altre sette reti ed è il secondo più alto della squadra. Sopra di lui c'è solamente Dybala (8,7), mentre il terzo è Cristante con 2,6. Con il Monza tornerà a comandare l’attacco. De Rossi dovrebbe ripartire con il 4-3-3 dopo l'esperimento di lunedì scorso con la difesa a tre. Gli esterni offensivi saranno Dybala ed El Shaarawy, a centrocampo torna l'assetto base composto da Cristante, Paredes e Pellegrini. Cominceranno centrali di difesa Mancini e Ndicka, mentre sulla corsia di sinistra tornerà Spinazzola e a destra Kristensen. Karsdorp resta in infermeria, dovrebbe recuperare la settimana prossima. Reintegrato, invece, Llorente, ma per lui è prevista la panchina. Per il futuro, piace Jorthy Mokio, centrale di piede sinistro, classe 2008. Gioca nel Gent.

