Lukaku, è fatta. Oggi a Roma lo sbarco-show

Ci siamo, Romelu Lukaku è un calciatore della Roma, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Manca solo l'ufficialità ma questa arriverà oggi, al momento delle firme, con il calciatore che è atteso in città a metà pomeriggio (dopo le 17). Sbarcherà con la formula del prestito a Ciampino, sull'aereo pilotato dal presidente Friedkin (che in precedenza lo preleverà a Bruxelles), ricalcando da vicino l'arrivo di Mourinho un paio di anni fa. Lo Special, Dybala e ora Big Rom: tutto si può dire, meno che la proprietà statunitense non abbia abituato i tifosi giallorossi ad estati... special. Ok, nel caso del belga il campionato è già iniziato, nemmeno troppo bene tra l'altro. Ma Romelu è il gigante al quale aggrapparsi per mettersi alle spalle malumori, ritardi e puntare decisamente alla zona Champions. Un all-in, quello della Roma, dettato dalla nuova formula della massima competizione continentale per club che andrà in scena dalla prossima stagione. Non esserci, per il sesto anno consecutivo, potrebbe creare un gap economico non più recuperabile.