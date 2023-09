Lukaku-Dybala, gol per volare

La coppia dei sogni che nella prima gara giocata insieme si regala 3 gol, una traversa e un assist

Redazione

Sono bastati 35 secondi per lasciare il segno. La sola presenza di Lukaku manda int tilt Walukiewicz che rinviando tocca maldestramente con il braccio la palla. Dal dischetto Dybala non perdona. È il biglietto da visita della coppia dei sogni che nella prima gara giocata insieme, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, si regala 3 gol, una traversa e un assist poi trasformato in rete dallo sciagurato rinvio di Bereszynski su Grassi per anticipare l'inserimento di Cristante. Se questo è il buogiorno, ci sarà da divertirsi.

Romelu in versione cestistica, alla Shaquille O’Neal per intenderci, dominatore dell'area spalle alla porta, capace di far salire la squadra, di non perdere un pallonc che sia uno e abilc a invogliare i tagli delle mezzali, da Renato Sanches a Cristante (per l'occasione). Paulo, invece. sollevato dalla pressione dei due centrali difensivi che gioco forza si devono occupare di Big Rom, è libero di disegnare calcio.

