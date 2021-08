Lukaku al Chelsea. L’Inter ripensa a Dzeko

Il mercato della Roma potrebbe accendersi dopo la cessione dell'attaccante belga

L’Inter ha concluso la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per la cifra record di 115 milioni, ovviamente rateizzata, e senza contropartite come preteso dalla famiglia Zhang. Con la partenza dell'attaccante belga Inzaghi aspetta almeno un rinforzo in tempi rapidi. Gli arrivi potrebbero essere comunque due, come scrive Eleonora Trotta su Il Messaggero, con Zapata dell'Atalanta e Dzeko della Roma che restano in ogni caso i nomi più caldi, ma l’ad Marotta ha contattato anche due centravanti stranieri. L’Inter ha in previsione di acquistare anche un esterno destro. La Roma, invece, prenota Icardi in caso di cessione di Dzeko. L’alternativa è ancora Belotti, ma piace anche Scamacca.