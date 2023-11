Lukaku a caccia di record. C’è Belotti, Paredes in regia

osé deve pensare a portare a casa il risultato col minimo storzo (una vittoria o con una sconfitta per un gol di scarto, per mantenere intatta la superiorità nella differenza reti) e questo tende a essere sempre un pericolo

Amichevole? Non proprio. La Roma però ha il match point, qui alla Fortuna Arena, per essere sicuri del primo posto e non disperdere le forze in vista del derby di domenica. José deve pensare a portare a casa il risultato col minimo storzo (una vittoria o con una sconfitta per un gol di scarto, per mantenere intatta la superiorità nella differenza reti) e questo tende a essere sempre un pericolo. Il tecnico portoghese ha (forse) un problema in più, Zalewski, fermo, dicono, per un'influenza. Ma Nicola è qui ed è confortante averlo visto scendere in campo a Trigoria per un lavoro differenziato, con la maglia a maniche corte, sfidando il freddo.

Opzioni a sinistra senza il polacco? Due: ElSha, oppure Celik, con Karsdorp nel ruolo di esterno destro. Verosimilmente, stasera vedremo Celik e Zalewski, domenica Karsdorp ed Elsha. Dybala, come promesso, è nel gruppo, ma Mou vuole regalargli solo uno spezzone, possibilmente senza dover ricorrere a lui un risultato. Gli straordinari toccano a Lukaku, per lui sarà un piacere, perché chi sta bene vuole esserci: "Gioca, non c'è gestione", conferma José. Al fianco di Lukaku, toccherà a Belotti. Per lui la Coppa è una sorta di premio. Cristante è il sempre presente e che fa Mourinho? Se ne priva? Difficile. La presenza di Pagano nella conferenza stampa della vigilia, è solo per regalare al ragazzo una vetrina per il futuro, per la sua crescita. Ma partirà dalla panchina. Torna Paredes, che sarà in campo anche con la Lazio. Dubbio Aouar-Bove.

