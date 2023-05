L’orgoglio che non ci lascia mai

Orgogliosi della Roma lo siamo senza dubbio, tanto più con Mourinho condottiero tecnico, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud', però quei punti lasciati per strada nella corsa alla Champions li dobbiamo riprendere da qualche parte. E poiché la prossima partita all’Olimpico è un altro spareggio con l’Inter, forse più in forma del Milan, questo vuol dire che dobbiamo fare di tutto per prendere punti nella difficilissima partita di Monza. Con l’attuale organico, già essere in corsa per i primi posti, è un’impresa. Quando c’è l’orgoglio, fare punti è un dovere, altrimenti ci raccontiamo questa storia tra noi, in attesa del doppio confronto con il Bayer. Naturalmente, nessuno può dare lezioni a Mou, che sabato ha schierato in modo quai perfetto una squadra in emergenza, però dobbiamo crederci ancora. Determinazione e capacità di non fare errori possono battere la malasorte. Dunque, fuori l’orgoglio e caccia ai punti, come se rischiassimo la retrocessione.