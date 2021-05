Lorenzo, il capitano si mette al centro del villaggio

Pellegrini si dimostra un leader che la società sta tardando a blindare, ma che ha messo al centro del futuro

Lorenzo Pellegrini è sempre più al centro del progetto Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Ieri ha segnato la prima doppietta in Serie A in maglia giallorossa (l'ultima stata contro il Parma in Coppa Italia il 16 gennaio 2020) che sancisce la sua ascesa nonostante il periodo negativo che sta attraversando la squadra. Un leader che la società sta tardando a blindare (non ha ancora firmato il rinnovo), ma che ha messo al centro del futuro: "Inconsciamente abbiamo staccato la spina. Nessuno nello spogliatoio se ne frega, ma nell'ultimo periodo in campionato non siamo stati noi mentre in Europa League abbiamo fatto ottime prestazioni", ha detto a fine partita. Contro il Crotone erano assenti 12 calciatori, tra cui Mancini che ha scontato il turno di squalifica. Alla lista (quota 57 da inizio stagione) si aggiungono anche Ibanez e Darboe sostituiti per sovraccarichi muscolari. Un elenco lungo che potrebbe accorciarsi in vista dell'Inter mercoledì a San Siro (ore 20.45): dovrebbero rientrare Fazio fermato da una tonsillite, Diawara (fastidio al pube) ed El Shaarawy (ricaduta della lesione al flessore). Restano in bilico Smalling (fastidio al flessore), Villar (problema all'adduttore) e Perez (affaticamento al flessore).