Lorenzo capitano in crisi. Adesso cerca il riscatto e la fiducia di Mourinho

Il tunnel nel quale è entrato da tempo è più lungo di 11 metri. Perché un rigore si può sbagliare, non è questo il problema. Per Pellegrini la questione è diversa. Fisica, tattica, ora anche di un morale che dopo l’errore dal dischetto di Rotterdam è finito sotto i piedi. Il fatto nuovo, certificato dalle ultime scelte, è che Mourinho non può più permettersi di aspettarlo. Panchina a Torino, sostituito nell’intervallo col Feyenoord. E il penalty fallito non c’entra nulla. Per un motivo o per un altro - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - in questa stagione non è mai stato al 100%. Avrebbe avuto necessità di fermarsi ma il calcio del 2023 non ammette pause e spesso e volentieri Pellegrini ha dovuto quindi giocare pur non al meglio.