Londra chiama Roma: non solo Scamacca

Ufficialmente è un viaggio volto soltanto ad ascoltare possibili offerte per alcuni elementi della rosa, ma è lecito attendersi che il blitz di Pinto a Londra - al netto delle smentite che arrivano da Trigoria - abbia come obiettivo sia vendere che capire i margini di operatività su Scamacca. Il gm portoghese da oggi sarà nella City dove dovrebbe fermarsi per l’intero week-end. La Roma - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - deve rientrare di 30 milioni di plusvalenze entro fine mese. E se almeno un terzo potrebbero arrivare da Volpato (in stato avanzato la cessione al Sassuolo per 9 milioni) e Missori (c’è anche un sondaggio della Juve ) , gli altri dovranno essere ricavati dalle cessioni degli esuberi. Il riferimento è a Kluivert (avviata una trattativa con il Bornemouth che vorrebbe trattenere anche Vina) ma non solo.

Karsdorp è un altro calciatore che in Premier potrebbe avere mercato. Per Carles Perez interessamenti di Maiorca e Almeria, oltre al Celta Vigo che sta provando a strapparlo a costi vantaggiosi. Ibanez è un calciatore sacrificabile, Pinto in questi giorni incontrerà sia il Tottenham che il Chelsea. La City sarà anche l’occasione per fare un punto con il Leeds per Llorente: la Roma punta ad ottenere un altro prestito oneroso. Per capire le difficoltà che la Roma è costretta ad affrontare con il nuovo settlement agreement sottoscritto mesi fa, c’è il parametro che il costodella rosa nel 2023 diventerà poi il riferimento da tenere in considerazione per il 2024. Tradotto: Pinto deve quindi vendere ma non troppo.