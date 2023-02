L’omaggio per Sinisa Mihajlovic. Le sue maglie all’Olimpico

Nel giorno dei suoi 54 anni, Mihajlovic riceve un altro grande omaggio. Lo stadio Olimpico ricorda Sinisa inserendo le sue maglie, una della Lazio e l’altra della Roma. La Capitale, riporta Il Messaggero, l'ha accolto come un figlio, tant'è che il serbo ci ha messo le radici, con una famiglia sempre più unita come sottolineato dalla moglie Arianna: «Questi mesi senza di lui sono stati difficili, ma il messaggio che ci ha sempre trasmesso è quello di combattere e andare avanti. E emozionante l'affetto che tutti ci dimostrano continuamente». Una moglie commossa, accompagnata dai genitori dai figli Dusan, Miroslav e Nikolas, per ricevere l'abbraccio di amici edex compagni. Presenti Sport e Salute, Lazio (la squadra del cuore di Sinisa) e Roma, rappresentata da Scarchilli, scoppiato in lacrime: «Esempio di forza e coraggio».