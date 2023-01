Lo strappo di Zaniolo

Nelle vicende di mercato la premessa è d'obbligo: non ci sono né buoni, né cattivi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. A farla da padrone è soltanto la convenienza di tutte le parti in causa. Il caso Zaniolo non si sottrae a questa logica. Dopo aver saltato il match con la Fiorentina per una sindrome gastrointestinale - che a qualcuno era già sembrata sospetta - il giocatore ieri, dopo un colloquio con Mourinho e Pinto, non si è reso disponibile per la trasferta di domani a La Spezia. Un ulteriore strappo, probabilmente definitivo, in una situazione lacerata da tempo dove è ricominciata la corsa allo scaricabarile. Della serie: cambio aria per 6 mesi, torno magari rivalutato e a giugno c'è la possibilità di essere ceduto meglio.