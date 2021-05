Lo staff arriverà da Londra. De Rossi studia per tornare

Mourinho potrebbe chiedere al suo fianco un conoscitore della piazza giallorossa: oltre a Daniele c'è l'idea Samuel

Lo staff dei Friedkin si è sta già adoperando per trovare a Mourinho una sistemazione nella Capitale: esclusi gli hotel a cinque stelle. Gli piacerebbe abitare in un grande appartamento nel centro di Roma, ma dovrà valutare le distanze e il traffico per arrivare nel centro sportivo di Trigoria, scrive Gianluca Lengua su "Il Messaggero". Non solo la famiglia, ma a seguirlo a Roma ci sarà anche il suo staff con cui lavorava al Tottenham composto da Giovanni Cerra il tattico romano e romanista, il preparatore atletico Carlos Lalin , il vice Joao Sacramento e Nuno Santos allenatore dei portieri.

Ma a far fibrillare i tifosi sarebbe l'aggiunta di uomo che conosca l'ambiente e che possa dare al portoghese i consigli giusti per approcciarsi alla piazza: i nomi che stanno circolando in queste ore sono quelli di Daniele De Rossi e Walter Samuel. Il primo sta studiando per ottenere la qualifica Uefa A da allenatore e dovrebbe lasciare il ruolo di collaboratore tecnico di Roberto Mancini che si è ritagliato in nazionale, per il momento la società smentisce il suo ritorno. The Wall, invece, è collaboratore di ct Lionel Scaloni nella nazionale argentina.