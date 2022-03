Lo Special One ti dà la carica

I tifosi lo hanno capito e sono dalla parte di Mourinho

Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio. La frase ormai famosa è di José Mourinho, A Roma va declinata in un altro modo: chi sa tutto di statistiche e tattiche non capisce nulla della Roma guidata dallo speciale One, tanto di calcio, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. A inizio febbraio si sentiva ancora qualcuno parlare di allenatore "bollito", nulla di serio per carità se teniamo conto che lo si diceva anche di Carlo Ancelotti. Non c'è bisogno di fare polemiche, ci sono persone che non riescono a vedere con gli occhi e con il cuore il fenomeno che si è manifestato impetuosamente. Ma i tifosi della Roma hanno colto subito il succo: da Mourinho parte una specie di scarica elettrica che arriva subito sugli spalti e poi si trasmette al campo.