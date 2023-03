Lo Special non si accontenta: “In attacco poche alternative”

"Il 2-0 è buono solo se non prendiamo tre gol al ritorno". José Mourinho resta con i piedi ben saldi a terra: "Questa settimana è pericolosa, accumuleremo stanchezza. Dobbiamo andare poi in trasferta in Spagna e sarà difficile, senza pensare al derby". José vola basso, spiega come ha scelto la formazione e ricorda - come scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - che la sua rosa non è lunga come dovrebbe: "Noi non abbiamo attaccanti in panchina, non c’è neanche Solbakken che non è in lista Uefa. Nel finale di partita mi sono ricordato che ieri il Bayern Monaco aveva Mané, Sané e Gnabry in panchina, a me ne basterebbe uno di loro".