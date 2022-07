Lo Special mostra le lavagne tattiche, si ricomincia dalla difesa a tre

La difesa titolare potrebbe essere composta da Ibanez, Smalling e Kumbulla

La Roma ricomincia dalla difesa a tre. Almeno è questo quello che ha voluto comunicare Mourinho con una foto pubblicata su Instagram in cui si ritrae con gli ormai immancabili piedi incrociati. Sullo sfondo due lavagne in cui sono disegnati degli schemi: una sembra ritrarre i movimenti dei tre difensori durante la fase offensiva; nell’altra vengono mostrate tre aree del campo evidenziando il movimento del giocatore sulla fascia sinistra. Piccole indicazioni che diventeranno certamente più chiare in occasione del primo test contro il Trastevere che si disputerà sabato a Trigoria, scrive sul Messaggero Gianluca Lengua.

Partita considerata d’allenamento e chi si terrà a porte chiuse, non è prevista nemmeno una diretta televisiva. Alla squadra sono aggregati molti giovani della Primavera per via dell’assenza degli otto nazionali (Pellegrini, Mancini, Spinazzola, Cristante, Abraham, Vina, Rui Patricio e Celik).

La difesa titolare potrebbe essere composta da Ibanez, Smalling e Kumbulla (lo vuole il Torino) anche se è più probabile che lo Special One mescoli le carte per formare squadre più equilibrate. Tutti i big sono a disposizione, nessuno è tornato con acciacchi e infortuni da valutare. Un primo giorno di scuola “soft”: mattinata di test atletici ed

ematici a cura del team performance e pomeriggio d’allenamento con pallone. L’obiettivo dei preparatori è avere una scheda completa e precisa di ogni giocatore per stilare una dieta personalizzata e se necessario anche esercizi ad hoc per prevenire infortuni. La seduta, invece, è stata top secret: Mourinho ha chiesto a tutti i dipendenti di non avvicinarsi al campo. Le uniche ore di libertà concesse alla squadra sono a pranzo e la notte.