Lo Special a muso duro: “Non abbiamo paura, il derby può attendere”

Questione di facce. Chi la mette senza timore come Pellegrini e chi, come Mourinho, abbozza un sorriso sornione quando gli viene comunicato come il tecnico della Real Sociedad, Alguacil, abbia preannunciato per questa sera una tempesta perfetta: "Ah sì? Fa il suo lavoro e lo fa bene, è un bravo allenatore nel comunicare con la sua gente. Ma noi non abbiamo paura. E potete stare certi che la tempesta dell’Anoeta caricherà anche noi". Benché la Champions sia il giardino di casa di José, anche in Europa League lo Special è comunque a suo agio. Il portoghese - sottolinea Stefano Carina su 'Il Messaggero' - infatti ha perso solo due dei 16 incontri nella fase a eliminazione diretta nella competizione anche se le due ultime sconfitte sono arrivate proprio nelle ultime due trasferte affrontate in questa fase.