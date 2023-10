Lo show di José in tribuna stampa: “C’è un fischietto anche per me?”

“Avete un fischietto anche per me?”. Non poteva mancare la battuta di José Mourinho. Quando a sorpresa ha deciso di assistere alla gara dalla tribuna, tra spogliatoi e ascensore che lo ha condotto al secondo piano del Meazza, ha incrociato "uomini" dell'Inter ai quali ha rifilato subito la battuta polemica, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Lo Special One si è poi seduto assieme al match analyst Giovanni Cerra a seguire la partita, come ha fatto all'Olimpico quest'anno quando era squalificato in Coppa. Con lui anche il preparatore dei portieri, Nuno Santos. È rimasto 39 minuti, il tempo di incassare i cori d'affetto dei tifosi che lo hanno visto. Poi è sparito. Il colpaccio gli stava quasi riuscendo grazie a Cristante che stava per segnare il gol dello 0-1 nell'unica azione offensiva giallorossa. L'aveva preparata così José: difendersi per almeno due terzi della gara e poi sferrare l'attacco con le ultime energie rimaste. Peccato, però, che Dimarco sia riuscito a crossare e trovare Thuram pronto a mettere la palla in rete a 9 minuti dalla fine.