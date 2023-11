Llorente non è al top, si scalda Renato. A sinistra ballottaggio Spina-Zalewski

Stamattina provino decisivo per il difensore spagnolo, il portoghese era candidato per un posto da mezzala nel 3-5-2, ma lo stato atletico non convince, ecco perché nelle gerarchie è stato superato da Bove

Sarà una partita a scacchi. José Mourinho ha ipotizzato tutte le strategie per trovare la mossa vincente nel derby e non vanno escluse sorprese dell'ultimo minuto. Ha scelto di non parlare alla vigilia della partita, prevedibile considerando che l'ultima conferenza stampa è stata dopo lo Slavia Praga (giovedì). Non vuole dare indizi a Sarri. Ecco perché - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - ieri a Trigoria c'è stato un allenamento top secret, mentre nel pomeriggio una lunga lezione in sala video su come arginare i biancocelesti e colpirli. Lo Special One vuole vincere il derby non solo per una questione di classifica e supremazia cittadina, ma anche perché alcuni risultati (e qualche prestazione) non stanno convincendo i piani alti. E allora in campo andrà chi sta meglio, chi crede nella causa e potrà dare qualcosa in più nei 90 minuti.

Se avesse recuperato con qualche giorno d'anticipo, di certo Pellegrini avrebbe strappato una maglia da titolare. Ma per lui è prevista solamente la panchina. Il fulcro della strategia di José sarà la costruzione di difesa e centrocampo, reparti in cui Mancini, Ndicka, Cristante e Paredes sono gli unici certi di disputare il derby. In dubbio Llorente, Bove, Aouar e Renato Sanches. Quest'ultimo era candidato per un posto da mezzala nel 3-5-2, ma lo stato atletico non convince, ecco perché nelle gerarchie è stato superato da Bove.

L'altra mezzala dovrebbe essere Cristante, a meno che non venga spostato in difesa. Llorente non è nelle migliori condizioni, questa mattina effettuerà un testdi tenuta e se i risultati dovessero essere soddisfacenti, allora giocherà al centro del reparto. L'altro dubbio è sulla fascia sinistra, si battono per un posto Zalewski e Spinazzola. A destra, invece, ci sarà Karsdorp. Gli unici attaccanti saranno Dybala e Lukaku. Mourinho punta tutto sulla loro voglia di riscatto.

