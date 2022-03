ll derby può attendere

La Conference League è un traguardo sportivo reale, tangibile, distante soltanto 7 gare, che non va dunque snobbato

Prima il Vitesse poi la Lazio, queste le parole di Mourinho riportate da Stefano Carina su Il Messaggero. La Conference League è un traguardo sportivo reale, tangibile, distante soltanto 7 gare, che non va dunque snobbato. Nemmeno se all’orizzonte c’è il derby: “L’unica partita che mi interessa è il Vitesse, non la Lazio -chiarisce Mourinho-. Se vinciamo o pareggiamo siamo ai quarti di finale, se perdiamo siamo fuori. Non mi interessa altro, penso solo a questa gara“. Nonostante la modestia palesata dagli olandesi nella partita d’andata, il vantaggio di un gol non lo mette a riparo da brutte sorprese: “Ad Arnheim abbiamo giocato per vincere, come fosse una gara secca. E faremo lo stesso all’Olimpico, anche se ci potrebbe bastare il pareggio per passare il turno“. Qualche calcolo, del resto, è inevitabile.