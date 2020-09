Lippi: “Se la Roma chiama sono sicuro che Totti tornerebbe volentieri”

“La Roma? I nuovi proprietari sono partiti col piede giusto. – dice Marcello Lippi intervistato da Alessandro Angeloni su Il Messaggero – Anche Pallotta aveva messo soldi ed entusiasmo, ma non è andata bene. Fonseca è un tecnico bravo, mi piace. Peccato per l’infortunio di Zaniolo, questo ragazzo è davvero sfortunato. Adesso vediamo che mercato farà la Roma per avere un’idea più precisa“.

Riprenderebbe Totti in società?

“Io Totti lo porterei dappertutto. Lui ha cominciato un altro lavoro, gli piace. Ma se la Roma, chiama, sono sicuro, tornerebbe volentieri“.

E su De Rossi dice: “Daniele è un altro ragazzo in gamba, ha la stoffa dell’allenatore. Vede, quello dell’Italia 2006 era un gruppo eccezionale sotto l’aspetto umano. All’epoca, quando li ho salutati, ho detto: state tranquilli, nella vita sarete in grado di fare qualsiasi cosa. Quindi nessuno di loro mi sorprende. E non dimentichiamo di inserire nella lista Grosso, Gilardino, Cannavaro, Nesta…“.