Like su “Vendete Florenzi”: Totti nega di essere stato lui

Sarà la scarsa dimestichezza con Instagram o un social media manager sbadato, fatto sta che la mattina dell’Epifania Francesco Totti l’ha passata a disinnescare una bomba che avrebbe potuto deflagrare con conseguenze insanabili, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Partiamo dal principio: nel dopo gara del match contro il Torino, la Roma ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di Dzeko e Mancini. Tra i tanti commenti al post dei tifosi inferociti ne è apparso uno contro l’attuale il capitano della Roma: “Vendete Florenzi”, scritto in maiuscolo e, quindi, abbastanza evidente.

La mattina dopo tutto poteva aspettarsi l’autore del post tranne che trovarsi una notifica sul proprio cellulare che recitava: Francesco Totti ha messo “Mi piace” al tuo commento.

E non è uno dei tanti Francesco Totti fake che girano in rete, ma è proprio quello con la spunta blu e la bellezza di 3,2 milioni di follower.

Apriti cielo: nel giro di 30 minuti la notizia ha fatto il giro del web e suscitato l’ira di migliaia di tifosi che non ha perso tempo a commentarla su Facebook. Da una parte chi dava ragione all’ex capitano, dall’altra chi sosteneva il nuovo capitano. Insomma, una battaglia a suon d’opinioni che non ha lasciato indifferente Francesco. Nel primo pomeriggio, infatti, è arrivata la puntualizzazione rigorosamente via social: “Vorrei precisare che non ho mai messo “like” a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista“.

Una smentita a qualcosa che è effettivamente avvenuta perché in rete sono stati pubblicati immediatamente gli screenshot del “like” incriminato. Allora cosa è successo realmente? Probabilmente Francesco scorrendo i commenti sotto al post della Roma ha cliccato inavvertitamente l’immagine del “cuore” accanto al messaggio contro Florenzi. Oppure chi gestisce il suo account Instagram ha commesso un errore involontario.

Totti e Florenzi hanno scherzato su Instagram proprio sulla precisazione dell’ex attaccante. “Ora metto like“, ha scritto Francesco. Immediata la risposta di Alessandro: “Ora lo metto anche io“.