L’Europa League riduce le gare serali delle romane

Lazio e Roma fino a Natale giocheranno quasi sempre di pomeriggio, come riporta Daniele Magliocchetti su Il Messaggero. Merito o colpa delle gare di Europa League. Di fatto le due romane in notturna disputeranno praticamente solo i big match.

Dopo la sosta, alla terza giornata (15 settembre) i biancocelesti di Inzaghi saranno in campo alle 15 in casa della Spal, alle 18 i giallorossi sfideranno all’Olimpico il Sassuolo. Alla quarta (22 settembre) Bologna-Roma alle 15 e primo posticipo della Lazio che sfida il Parma alle 20,45.

Turno infrasettimanale alla quinta giornata (25 settembre) con Roma-Atalanta alle 19 e Inter-Lazio alle 21.Giocheranno in contemporanea alle ore 15 alla sesta di campionato: Lazio-Genoa e Lecce-Roma (Dazn). Stesso copione il turno successivo, il settimo. Entrambe alle ore 15. La Lazio di scena a Bologna e la Roma in casa contro il Cagliari. I biancocelesti aprono l’ottava giornata (19ottobre) sabato alle 15 contro l’Atalanta mentre la Roma giocherà la domenica alle 15 in casa contro la Sampdoria. Tutte e due in serale, invece, alla nona (27 ottobre)alle 18 i giallorossi contro il Milan, e alle 20,45 i biancocelesti al Franchi di Firenze.

Altro turno infrasettimanale, il decimo (30 ottobre), con Lazio-Torino e Udinese-Roma entrambe visibili su Dazn. L’undicesima giornata da bollino rosso c’è Roma-Napoli sabato 2 novembre alle 15 e Milan-Lazio posticipo domenicale. Il dodicesimo turno (10 novembre) prevede i biancocelesti alle 15 all’Olimpico contro il Lecce e la Roma di scena a Parma alle 18.

Turno 13 ancora in contemporanea: alle 15 Sassuolo-Lazio e Roma-Brescia. Quattordicesima giornata con i ragazzi di Inzaghi in casa alle 15 (Dazn) contro l’Udinese e i giallorossi alle 20,45 a Verona contro l’Hellas.Altro turno da cerchio rosso il quindicesimo: Inter-Roma (venerdì 6 alle 20,45) e Lazio-Juve (sabato 7 dicembre 20,45 su Dazn).Sedicesima giornata con Roma-Spal (15 dicembre alle 18) e il lunedì alle 20,45 il posticipo Cagliari-Lazio.