Leicester-Roma, prezzo troppo alto: rimorsati 10 euro

In Inghilterra sono attesi circa 2000 tifosi giallorossi

Roma-Bologna sold out, venduti oltre 60 mila biglietti. Secondo quanto scritto da Gianluca Lengua su Il Messaggero, il Club sta chiedendo alle autorità di poter aprire al pubblico giallorosso anche il settore riservato ai tifosi emiliani. Attualmente meno di 100, sarebbero spostati in tribuna Monte Mario. Oggi a Leicester, intanto, arriveranno circa 2000 tifosi della Roma. A tutti loro sarà garantito un rimborso sul tagliando pari a 10 euro per un errore nella formulazione del prezzo di vendita. Il regolamento UEFA, infatti, impone un tetto al prezzo di vendita per i settori ospiti pari a 35 euro.