Le verità scomode del filosofo José

Lo special One sta stregando tutti per la sua capacità di comunicazione. Sta portando i giocatori ad odiare la sconfitta e in campo si vede

"Non essere str... non capisci che il vero divertimento è vincere?". Come il Principe di Machiavelli, José Mourinho si fa ora volpe, ora leone. Machiavelli poi consiglia al Principe di imparare a simulare e a dissimulare, ma in questo José non è così d'accordo. Se c'è una cosa che a Roma stanno imparando di questo uomo diretto e multiforme, che canta Bella Ciao e invoca preghiere a San Pietro per la salute dei giocatori, è quella che poi il vero segreto del suo successo come comunicatore e trascinatore di genti, è il motivo per il quali tanti lo detestano: sostanzialmente, lui dice sempre la verità. Come scrive Andrea Sorrentino su Il Messaggero, pure sulle reali ambizioni della Roma non mente: ora una città in estasi pensa che tutto sia possibile, invece lui dice che è felice di ciò che sta costruendo, certo, ma per ora non si vede da scudetto.