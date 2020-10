Le premesse per divertirci

Ci piacerebbe una bella vittoria della Roma stasera e, soprattutto divertimento, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica ‘Curva Sud’.

Ma neppure il Benevento è avversario tenero. Ora si dirà che l’infortunio di Smalling non p certo un colpo di fortuna e si continuerà a parlare dei presunti problemi psicologici di Edin Dzeko, ma sono piccole scuse.

La somma della qualità presente in campo è sbilanciata in favore della Roma, ma nel calcio ci sono tanti altri fattori importanti, Avete visto Pellegrini in Nazionale? Mancini lo usa molto meglio e l’allenatore della Roma, ricordiamo, ha cominciato a rivalutare Florenzi molto prima della partenza, probabilmente suggerita dal’alto ingaggio.

Il gruppo affidato a Fonseca ha delle lacune, ma sembrano molto più seri gli errori dell’allenatore.. Anche a partita iniziata. La nuova proprietà ta facendo un buon lavoro, lento ma speriamo inesorabile. Un nuovo staff tecnico è indispensabile. Friedkin deve far rivedere la luce ai tifosi, reduci da una lunga penitenza pallottiana. E quelli che hanno difeso lo status quo ci permettano di respirare e tornare a sognare.