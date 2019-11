Le linee guida di Fonseca: “Coraggio e ambizione”

“Sono proprio soddisfatto, loro hanno perso solo con noi. Ottimo il primo tempo che ci ha permesso poi di gestire la ripresa“. Fonseca promuove la Roma di Istanbul, ma indirettamente esalta il suo lavoro. “Mi sono piaciuti il coraggio e l’ambizione“. Lo spirito giallorosso è quello del portoghese. Prendersi subito il match e quindi il risultato che pesa sul futuro nella competizione: i sedicesimi di Europa League sono lì, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Nessun gol preso in trasferta e serie negativa interrotta dopo 13 partite in cui la squadra ha sempre incassato reti fuori casa. Ultimo clean sheet (e 6° di Pau Lopez). “Bene pure la fase difensiva grazie all’aggressività“. Vuole il primato nel gruppo J: “Dobbiamo vincere la prossima partita, ma abbiamo tempo per pensare al Wolfsberger. Prima viene la gara delicata di Verona“.

“Pellegrini è un giocatore intelligente“. Fonseca incorona il protagonista della notte di Istanbul. Ma elogia anche gli altri: “Kluivert è in un buon momento, è cresciuto molto nella fase difensiva. Lavora per la squadra e ha più libertà di movimento per attaccare, anche per la collaborazione di Veretout. Anche se dobbiamo trovare un equilibrio per Dzeko, se vogliamo pressare più alto lui è importantissimo per noi. E nelle ultime due partite ha comunque fatto due gol”.