Le inquietudini di Gasp e il messaggio ai Friedkin: “Chiarezza immediata”

All’attacco. Anche quando la partita è finita. Anche nel momento in cui è uscito vincitore dal gioco della torre con Ranieri. Gasp non arretra, anzi rilancia. E chi pensa che le sue parole nel post Roma-Fiorentina siano rivolte a Massara ha capito poco. Il ds, sfiduciato in pubblico alla vigilia del match contro il Bologna, è il bersaglio più semplice per lasciar intendere a chi di dovere - la proprietà Usa - la propria inquietudine, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Poi che il tecnico sia rimasto sorpreso nel vederlo andare a parlare davanti ai microfoni prima della partita dell’altra sera, è un altro conto. Ma la sorpresa sa essere anche una medaglia a due facce, perché allo stesso tempo, ascoltando le sue considerazioni su Pisilli ("Sono riuscito a trattenerlo"), non sono stati in pochi a stupirsi, dentro e fuori Trigoria. Gasp ha fretta.