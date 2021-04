Le figuracce non aiutano a vincere

Ripetere una prestazione come quella esterna contro il Torino sarebbe un guaio anche per la sfida di giovedì contro lo United

Tutti parlano della partita di giovedì a Manchester , è giusto, ma oggi giochiamo a Cagliari contro una squadra in piena lotta salvezza e ripetere una prestazione come quella esterna contro il Torino sarebbe un guaio anche per la sfida europea, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'.

Proprio in questa tenacia, nella capacità adattarsi all’avversario e tenere una posizione costante stanno i limiti di Fonseca , che li ha trasferiti alla squadra. Contro l’Atalanta c’è stata una bella reazione nel secondo tempo, favorita dall’espulsione di Gosens, ma la Roma ha sbagliato troppo e, in generale, la squadra di Fonseca viene sempre dominata.

Sull’allenatore sospendiamo il giudizio fino al secondo confronto con lo United, però speriamo che i suoi limiti non influiscano troppo. Certo è che, ad un certo punto, la proprietà dovrà parlare della panchina e del progetto per il futuro. Oggi tutti parlano (molti a sproposito) di quello che vorrebbero, ma una società come la Roma deve dichiarare le sue ambizioni e comunicarle chiaramente ai tifosi. Noi saremo a sostegno ma vorremmo sentire anche parole in inglese, non solo in portoghese.