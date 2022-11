Le due giornate di José

José Mourinho pagherà con due giornate di squalifica lo sfogo al 44’ del secondo tempo di Roma-Torino contro l’arbitro Guida. Ad oggi, dunque, salterà le partite in casa contro il Bologna (4 gennaio) e a San Siro contro il Milan (8 gennaio). La società - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - è in attesa del dispositivo per valutare la possibilità di opporsi chiedendo di dimezzare la sanzione. Era già accaduto in questa stagione che Mourinho si facesse espellere, era il 18 settembre e all’Olimpico si giocava Roma-Atalanta. Un tecnico che vive sul filo della tensione e che pretende lo stesso dalla sua squadra. Le sue non sono sfuriate istintive, ma messaggi che invia ai giocatori per stimolare una reazione. Domenica scorsa ha ottenuto un risultato parziale agguantando il pareggio. È evidente, però, che ogni partita non può trasformarsi in una finale e restare in bilico fino al 90’. Quest’anno in Serie A le uniche gare vinte con due o più gol di scarto sono state quelle contro Monza (3-0) e Verona (3-1). Quest’ultima si è sbloccata solo all’88’ grazie a Volpato. Un problema che mette sotto stress psicofisico la squadra e non permette al tecnico di fare cambi a partita in corso per risparmiare qualche elemento più fragile.