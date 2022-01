Le ambizioni in un due big match

Oggi il Milan e domenica la Juve: vietato perdere terreno sulla corsa al quarto posto

La Befana e il Milan insieme non portano bene alla Roma, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. A volte è finita male. Questa volta il giro è doppio perché a soli tre giorni arriva una Juve ferita che va in cerca di riscatto. Per la Roma di Mourinho non c'è tanta scelta, bisogna evitare di perdere o ancora meglio si tratta di fare punti se si vuole mantenere un ritmo europeo. Finire indietro sarebbe un disastro come già si è capito dagli impegni di mercato di gennaio: si fatica persino a prendere un discreto laterale riserva dell'Arsenal su indicazione di Mourinho e ancora bisogna trattare per un centrocampista. Orgoglio e voglia di fare e da oggi torna il capitano Pellegrini anche se le incognite del virus sono minacciose soprattutto per quel giocatore anonimo no vax. Prima dello stop la Roma è sembrata stanca contro la Samp, Saranno stati sufficienti allenamenti e riposo? Lo vedremo al Meazza.