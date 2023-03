Lazio-Roma: chi si ferma è perduto

Da una parte, la Lazio, senza il suo re, Immobile; dall'altra, la Roma, con i suoi bomber a salve, Abraham che non segna in campionato dalla partita del 4 febbraio contro l'Empoli e con Belotti che è ancora a secco in questo torneo, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. C'è Dybala ed è il suo primo derby romano e, in attesa che si risveglino gli altri, è lui la certezza di Mou. José ha anche pensato a una soluzione alternativa in attacco (come con la Juve), quella che Sarri è invece costretto a inseguire, vista l'assenza forzata di Ciro (ovvero il falso centravanti, Felipe Anderson), per non dare riferimenti ai due centrali della Lazio, sfruttando le qualità e i movimenti dell'argentino e gli inserimenti dei trequartisti, Pellegrini su tutti. Abraham giovedì ha giocato solo nei minuti finali a San Sebastian e oggi sarà comunque pronto, magari per ripetere la prestazione dello scorso anno, che lo ha visto protagonista con una doppietta.