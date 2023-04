Lazio, niente perquisizione per Lotito: gode dell’immunità parlamentare

Ieri le perquisizioni e i sequestri nelle sedi di Lazio, Roma e Salernitana con diversi dirigenti di oggi e di ieri finiti nel mirino della Guardia di Finanza. Per quanto riguarda i biancocelesti, l'inchiesta punta il dito su operazioni sospette dello stesso proprietario dei due club dal 2012 al 2021, ovvero Claudio Lotito. Le operazioni sospette in questione sono quelle legate ai calciatori Sprocati, Casasola, Marino, Cicerelli, Novella, Morrone, Akpa Akpro. Quest’ultimo aveva garantito al club campano una plusvalenza di 11,9 milioni di euro e Lotito aveva già risposto: "Non esistono plusvalenze false". Come scrive 'Il Messaggero', il presidente della Lazio ieri ha passato tutta la giornata al Senato e, proprio per l’immunità parlamentare di cui gode, non è stato perquisito.