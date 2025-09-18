Lazio, Castellanos in gruppo. Belahyane in rampa, tentazione Pedro dal 1′

Già in gruppo alla ripresa a Formello. Anche se affaticato, Taty non vuole perdersi a nessun costo la chance di segnare nel derby il suo primo gol. Diverso il discorso per Rovella, che da due settimane soffre i vecchi dolori nella zona pubica, motivo per il quale ieri ha ancora disertato la doppia seduta, sperando di tornare già oggi in campo. Da Formello assicurano che anche il play sia in fase di miglioramento. Vecino - scrive Alberto Abbate 'Il Messaggero' - è invece ancora out. Eppure Dele-Bashiru non può affatto sentirsi al sicuro: Belahyane lo insidiava già la scorsa settimana, adesso l'idea nella testa di Sarri sta prendendo sempre più corpo. L'altra tentazione è Pedro dal 1', dopo le prestazioni flop di Cancellieri.