Lavoro a parte per Malen, Dybala migliora. Torna El Aynaoui

Serve un maggio d’oro per raggiungere la Champions. Domenica ci sarà il Parma: ieri a Trigoria con il resto del gruppo non c’era Malen, ma nessun allarme. Ha svolto una sessione d’allenamento in palestra già programmata Oggi tornerà a completa disposizione. Gasp vuole gestire al meglio l’olandese che da quando è arrivato non si è praticamente mai fermato. Migliorano le condizioni di Dybala che - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - spera di poter mettere ulteriori minuti nelle gambe per poi tornare titolare al derby. Punta alla stracittadina anche Pellegrini che anche ieri si è allenato a parte e difficilmente domenica sarà a disposizione. Stesso discorso per Dovbyk che non ha ancora ricevuto l’ok per il rientro in gruppo. A Parma quasi sicuramente scenderanno gli stessi undici che hanno battuto la Fiorentina. Ci sarà di nuovo El Aynaoui.