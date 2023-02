L’attacco è spento, Belotti non cresce

Nonostante l'arrivo di Paulo Dybala, il reparto offensivo della Roma fa fatica a trovare la via del gol. L'attacco giallorosso è l’ottavo in Italia (29 reti). Bene, invece, sulle palle inattive (13 in Serie A e 4 in Europa): nelle ultime tre partite, tutti i gol sono arrivati da calcio piazzato. La squadra - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' -, non sembra fare fatica ad arrivare davanti alla porta avversaria, ma quando è il momento di affondare gli interpreti non sono lucidi (o fortunati). Il dato degli Xg (i gol che un giocatore avrebbe dovuto/potuto segnare) rende l’idea: Abraham ha un valore di 9, significa che oltre alle 6 reti in Serie A ne avrebbe dovute fare altre 9. Pellegrini è a quota 2, ma dovrebbe averne fatte altre 5. E poi c'è il dato complessivo: la Roma è il terzo Xg più alto in Italia (36), sotto solo a Inter (37,8) e Napoli (41,9).