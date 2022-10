L’allenatore di un popolo

Una scommessa vinta , a prescindere dai risultati che dipendono sempre e dovunque dalla continuità della squadra e dei giocatori. In questo momento, alla Roma manca continuità, in parte per gli infortuni, in parte perché la formazione è sbilanciata , poiché alcuni calciatori mancano all'appuntamento con la forma.

In altre condizioni avrebbe potuto essere un tracollo, ma ora c'è Mourinho, che tiene le redini e sprona alla reazione. Oggi, contro il Lecce sarà necessaria una vittoria convincente per dimenticare la sconfitta in Coppa. È necessario vincere, per il morale e la classifica, ma anche provare l'assetto . per la trasierta in Spagna, già decisiva per la Coppa. La pausa peri Mondiali - cambierà questo campionato, per questo la fiducia nel tecnico e nella società è essenziale. E noi l'abbiamo: José allena un popolo, non solo una squadra.