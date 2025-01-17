Si smuove, finalmente, il calciomercato della Roma. Il primo ‘regalo’ per Ranieri è Devyne Rensch. La fumata bianca è attesa in queste ore e nel week end potrebbe sbarcare a Fiumicino. L’affare si concluderà per una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro. Ora il club olandese è a caccia del sostituto: in pole c’è Vagiannidis del Panathinaikos, ma è stato sondato anche Mannini della Primavera giallorossa. A nulla è servita l’opposizione di Farioli che avrebbe voluto tenere il giocatore ad Amsterdam. Rensch è pronto a firmare un contratto fino al 2029 da 1,2 milioni a stagione. La trattativa per Davide Frattesi resta in fase di stallo. Troppo alta la richiesta dell’Inter da 45 milioni di euro, ma Ghisolfi non ha intenzione di mollare. I discorsi - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - verranno ripresi verso la fine del calciomercato. La Roma sta lavorando su più fronti in questi giorni e tiene banco la situazione legata a Saelemaekers. Stipic, procuratore del belga, è a Milano per incontrare i rossoneri e cercare di capire le intenzioni del club che non vuole scendere sotto i 18 milioni. Nei prossimi giorni Stipic è atteso nella Capitale. Paredes ha rifiutato una ricca offerta dall’Arabia da 12 milioni all’anno e ha messo in stand-by il Boca. Gago lo ha chiamato nei giorni scorsi, ma a gennaio non vuole muoversi. Non si sblocca la trattativa tra Roma e Marsiglia per Zalewski. L’esterno non ha ancora preso una decisione. Pochi dubbi di formazione per Ranieri per la sfida contro il Genoa: a centrocampo spazio a Koné, Paredes e Pisilli. Il numero 61 è in vantaggio su Pellegrini.