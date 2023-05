Ladri in azione all’Eur: smontata la macchina del vice di Mourino

I “cannibali” delle auto hanno colpito ancora. E questa volta a farne le spese è stato il tecnico in seconda della Roma, ovvero Salvatore Foti, il vice di Jose Mourinho, come riporta Il Messaggero. Una beffa per l’allenatore di origine palermitana che la mattina dopo la vittoria contro il Bayern Leverkusen ha trovato sua Toyota C-HR parcheggiata all’Eur tra via Giorgio Ribotta e via Bilbao con due sportelli completamente divelti. Il furto sarebbe avvenuto nella notte e assomiglia ai tanti che avvengono per le strade della Capitale. Non è la prima volta che le vetture dei giallorossi. A ottobre il centrocampista guineano Mady Camara aveva subito due furti d’auto nel giro di pochi giorni. Alla Mercedes di Nemanja Matic, invece, è stata asportata batteria.