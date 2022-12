Laboratori e start up: così il Tecnopolo cambierà Pietralata

Venticinque milioni di euro per costruire i laboratori e le altre infrastrutture necessarie al futuro Tecnopolo di Pietralata. Altri 45 milioni, scrive Il Messaggero, per recuperare il litorale di Ostia, anche dal punto di vista turistico. Dalla Regione - e all'interno del pacchetto di fondi per le “Strategie territoriali” con risorse del fondo Fesr - piovono sulla Capitale 70 milioni di euro. Per il compound di Pietralata - dove sorgeranno anche lo stadio della As Roma e uno studentato della Sapienza - questi fondi saranno utilizzati per realizzare laboratori e le strutture del cosiddetto «polo multi-tecnologico e transdisciplinare di caratura internazionale per la didattica», il Tecnopolo appunto, lanciato da Unindustria, Regione Lazio e sistema universitario capitolino. Con 1,3 miliardi di euro di investimento complessivo, l'obiettivo è dotare Roma, che non ha un suo politecnico e vede ogni anno trasferirsi migliaia di suoi laureati, di un maxi polo per la ricerca riconosciuto e specializzato in applicazioni e brevetti negli ambiti della transizione energetica, della trasformazione digitale e della biofarmaceutica. Anche coinvolgendoi privati per Start upe spinoff.