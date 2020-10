L’abbraccio di Trigoria, il messaggio del Real: tutto il mondo vicino al dolore del Capitano

È arrivato nel pomeriggio il messaggio di cordoglio della Roma indirizzato a Francesco Totti che ieri mattina ha perso suo papà Enzo sconfitto dal Covid-19, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il tweet pubblicato sull’account ufficiale del club giallorosso racchiude in poche righe tutto il dispiacere della società per un uomo che è stato di casa per 25 anni: “Ciao Enzo. Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia“.

Sono migliaia, invece, i messaggi dei tifosi di ogni latitudine arrivati sui social. Inaspettato il pensiero del Real Madrid, che ha corteggiato Totti per anni senza mai riuscire nell’impresa. Messaggi di cordoglio anche dal sindaco della Capitale Virginia Raggi e dalla Virtus Roma.