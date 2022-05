La Viola in testa, Tirana nel cuore

La Roma oggi al Franchi non deve perdere. E non è così facile

Redazione

Per essere chiari, oggi la Roma non deve perdere a Firenze, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. E non è così facile, sia per la forza degli avversari al Franchi, che per le energie spese nel contemporaneo impegno di Coppa. Ed è utile capire che c’è un impegno fisico, ma anche mentale e un problema di turn over.

Sento anch’io le voci di quelli che pensano che, se si vince a Tirana il posto in Europa sarebbe garantito e conviene concentrare le forze soprattutto sulla partita del 25. L’esperienze mi dice che è un ragionamento sbagliato e la semplici analisi del metodo Mourinho mi sembra confermare che non possiamo rischiare l’ammucchiata dal quinto all’ottavo posto, in attesa della fatidica Tirana.

No, la Roma oggi non deve perdere. La famiglia Special di José non può mollare un metro, perché giovedì notte non abbiamo concluso un capitolo, abbiamo invece iniziato nel modo migliore la volata finale dell’ultimo mese.