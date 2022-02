La versione di Mou

Il tecnico: “Non è che vero che siamo più forti del Sassuolo. Lo sfogo di San Siro? La squadra è con me”

Alla fine lo fa capire: nello spogliatoio di San Siro, la voce ha squillato forte, se l’è presa con tutti, chi più chi meno, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. È il suo modo di fare: Mourinho è così, prendere o lasciare. E i giocatori se lo tengono stretto, così parlò José. Non cambia perché non sa cambiare e perché i suoi non lo vogliono diverso. Poi, qualcuno prenderà un po’ meno, ma questa è un’altra storia. Mou racconta, dà la sua versione. È nervoso per l’onda lunga che si è creata. “Non sono contento, mi aspetto di più dalla Roma. Ma la squadra è con me", precisa con tono fermo alla vigilia della sfida contro il Sassuolo che, sorpresa, scopriamo essere in parte più forte della Roma. Provocazione? Sarebbe meglio. Perché questa, altrimenti, sarebbe una verità dolorosa. “Dionisi dice che ci sono differenze tecniche tra noi e loro? Non sono d’accordo: io non posso costruire dal basso, non ho Maxime Lopez e Ferrari. Dionisi ha una squadra con grande qualità, calciatori bravissimi e superiori a noi in qualche cosa". José Mourinho torna sui fatti di Milano e quanto accaduto nello spogliatoio dopo la sfida con l’Inter fa parte della normalità, del “lavoro di un allenatore” rimproverare i giocatori: racconta di aver rimproverato Karsdorp, Smalling, Mancini, tanto per fare degli esempi. Per lui è finita lì e “dire che qualcuno si è offeso significa dire una bugia”. Parole dure, insomma, quelle di Mou la notte al Meazza, i calciatori sono pronti a ripartire. Si va avanti, c’è il temibile Sassuolo da battere per rendere la classifica più dignitosa. Stando a quanto riferisce lo Special, non ci saranno ritorsioni contro nessuno, non sarà come dopo Bodo, quando i panchinari se ne sono stati a riposo forzato per un po’. “Per il Sassuolo sono tutti convocati, manca solo Zaniolo, che è stato escluso dall’arbitro“.Il grande dubbio è Pellegrini, che non ha i novanta minuti nelle gambe. Mou assicura che sta bene, così come Abraham, uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia a San Siro.