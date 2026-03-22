La tentazione è Robinio. Gasperini cerca nuovi gol

Se a diciotto anni arrivi alla Roma per 25 milioni di euro la pressione di una piazza che ama e pretende in egual misura non puoi metterla da parte. Robinio Vaz si porta sulle spalle il peso del cartellino e ha dovuto bruciare le tappe. Non un problema per un 'ragazzino' che ha già esordito in Champions League, ma nel giro di poche settimane é passato dall'essere il quarto centravanti in rosa a vice Malen. Dovbyk e Ferguson sono out da due mesi e hanno finito in netto anticipo la stagione. Quindi ha dovuto accelerare il periodo d'adattamento. È entrato a Trigoria in punta di piedi ed ha legato - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - fin da subito con Koné e Ndicka. L'italiano lo sta studiando, ma meglio iniziare legare con chi parla la stessa lingua. Oggi può essere la sua serata. Contro il Bologna (sia all'andata che al ritorno) ha fatto intravedere le sue qualità.