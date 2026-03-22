Se a diciotto anni arrivi alla Roma per 25 milioni di euro la pressione di una piazza che ama e pretende in egual misura non puoi metterla da parte. Robinio Vaz si porta sulle spalle il peso del cartellino e ha dovuto bruciare le tappe. Non un problema per un 'ragazzino' che ha già esordito in Champions League, ma nel giro di poche settimane é passato dall'essere il quarto centravanti in rosa a vice Malen. Dovbyk e Ferguson sono out da due mesi e hanno finito in netto anticipo la stagione. Quindi ha dovuto accelerare il periodo d'adattamento. È entrato a Trigoria in punta di piedi ed ha legato - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - fin da subito con Koné e Ndicka. L'italiano lo sta studiando, ma meglio iniziare legare con chi parla la stessa lingua. Oggi può essere la sua serata. Contro il Bologna (sia all'andata che al ritorno) ha fatto intravedere le sue qualità.
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La tentazione è Robinio. Gasperini cerca nuovi gol
Non parliamo di Mbappé che alla sua età già valeva oltre 100 milioni di euro ma pian piano si vedono dei passi in avanti. Per questo la tentazione per la partita contro il Lecce è quella di schierarli insieme per la prima volta in stagione. Una coppia da 52 milioni per provare a ritrovare il sorriso. Da domani Trigoria si svuoterà e lui sarà tra i pochissimi a lavorare con il tecnico durante la pausa. Un'opportunità da cogliere al volo poiché è previsto un richiamo di prepara-zione. Il tempo è dalla sua parte, non sarà sicuramente oggi la prova del nove ma fare bene sarebbe un passo in avanti per la sua carriera. Servono i gol di tutti, il solo Malen non basta per la Cham-pions League. E ora il destino non è più nelle mani della Roma.
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